С-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. "Газпром" пока не получил разрешение Дании по "Северному потоку-2", но у компании есть план решения данного вопроса, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
Ранее премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом предложил вынести на общеевропейский уровень обсуждение строительства газопровода "Северный поток-2".