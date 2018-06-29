С-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. "Газпром" пока не получил разрешение Дании по "Северному потоку-2", но у компании есть план решения данного вопроса, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Укладка морского участка "Северного потока-2" начнется строго по графику — летом текущего года… Да, есть вопрос по выдаче разрешения Данией. Но есть и план решения данного вопроса", — сказал Миллер на пресс-конференции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря. Среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании и России.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом предложил вынести на общеевропейский уровень обсуждение строительства газопровода "Северный поток-2".