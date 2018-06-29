ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Ямало-Ненецкому автономному округу кредитный рейтинг AAA (RU), прогноз "Стабильный", выпускам облигаций округа присвоен кредитный рейтинг AAA (RU), сообщает правительство региона.

"АКРА присвоило Ямалу кредитный рейтинг AAA (RU), прогноз "Стабильный", и выпускам облигаций округа – AAA (RU). Кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа обусловлен высокими показателями развития региональной экономики, высокой степенью самодостаточности бюджета и высоким уровнем его ликвидности, а также минимальным уровнем риска долговой нагрузки", — говорится в сообщении.

АКРА отмечает, что отраслевая структура внутреннего регионального продукта региона стабильна, а вклад добычи природных ископаемых в данный показатель с 2005 по 2016 год в среднем превышал 53%. ЯНАО занимает второе место среди российских регионов по уровню ВРП на душу населения и среднедушевым денежным доходам. Уровень безработицы (по методологии МОТ) в регионе существенно ниже среднероссийского показателя.

"ЯНАО – один из основных регионов-доноров федерального бюджета. В 2015-2017 годах в среднем 83,7% налогов и сборов, собранных на территории региона, направлялись в федеральный бюджет и только 16,3% поступало в консолидированный бюджет округа. В 2017 году вклад ЯНАО в поступления по налогу на добычу полезных ископаемых в бюджетную систему РФ составил 18,8% (2-е место среди российских регионов). Предприятия округа являются крупными плательщиками по НДС: 4,8% поступлений по НДС в бюджетную систему страны по итогам 2017 года (5-е место среди регионов РФ)", — говорится в релизе.

Отмечена в выводах и высокая степень самодостаточности бюджета и его достаточная сбалансированность, а также то, что долговая нагрузка округа соответствует минимальному уровню риска. С 2015 по 2017 год доля налоговых и неналоговых доходов составляла в среднем 98,5% совокупных (без учета субвенций) доходов. В 2017 году бюджет был исполнен с профицитом в 9,9%, а накопленный за 2014-2017 годы профицит бюджета составил 16,88 миллиарда рублей, сообщает правительство.