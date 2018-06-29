Около 1,9 млрд рублей направят на капремонт энергооборудования на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Около 1,9 миллиарда рублей будет направлено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на техническое обслуживание и капремонт энергооборудования, сообщает правительство региона.

"Ремонтными программами ресурсоснабжающих предприятий предусмотрено порядка 1,9 миллиарда рублей на проведение технического обслуживания и капитальных ремонтов энергетического оборудования", — говорится в сообщении.

Арктический регион традиционно одним из последних в стране заканчивает отопительный сезон – в первой половине июля, и одним из первых его начинает – в конце августа. "И за столь короткий межотопительный период ресурсоснабжающие и управляющие организации успевают выполнить весь фронт работ по подготовке объектов энергетики, сетей тепло-, водо- и электроснабжения к следующей зиме", — отмечается в релизе.

На сегодняшний день отопительный сезон завершен в 12 из 13 муниципальных образований Ямала. Исключение составляет Ямальский район, где в селах Мыс Каменный и Сеяха отопление работает. Уровень подготовки объектов энергетики и коммунального комплекса к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 годов обеспечил минимизацию рисков технологических нарушений в работе оборудования в отопительный период.

Подготовка к очередному отопительному периоду на территории автономного округа уже началась. На предприятиях утверждены планы ремонтов инженерных сетей и оборудования, ведется работа по выбору подрядных организаций, поставщиков товаров и услуг. Параллельно осуществляются ремонтные работы, выполнение которых не влияет на надлежащую подачу энергетических ресурсов, уточняют власти.

Средний процент исполнения мероприятий по подготовке оборудования к предстоящему отопительному периоду в настоящее время составляет 16%.Также уже завезено дизельное топливо в Приуральский район (2100 тонн) и Шурышкарский район (9036 тонн), что составляет 14% от запланированного к завозу объема дизельного топлива. Всего в навигацию 2018 года планируется поставить 73638 тонн дизельного топлива, 2550 тонн сжиженного газового конденсата, 18550 тонн угля, 2700 кубических метров дров, сообщает правительство.

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