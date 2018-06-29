Путин подписал закон об акционировании "Почты России"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России", предполагающий его акционирование, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает преобразование предприятия в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать РФ. Предусматривается, что управление обществом от имени РФ осуществляет Росимущество, совет директоров, коллегиальный исполнительный орган (правление) и единоличный исполнительный орган (генеральный директор). При этом закрепляется положение, согласно которому в формировании структуры органов управления принимают участие органы госвласти.

В частности, назначение гендиректора общества входит в компетенцию совета директоров, члены которого назначаются на основании решения правительства РФ. Устанавливается, что Совфед, Госдума и общероссийский профессиональный союз вправе представлять в кабмин по одной кандидатуре для включения в совет директоров "Почты России". Законом также определяются принципы и основы деятельности организации. В частности, вводится запрет на сокращение численности или штата работников ФГУП в связи с его реорганизацией.

Почтовые отделения

Закон направлен на совершенствование системы оказания услуг почтовой связи в России в целях обеспечения равной доступности для всех категорий граждан и высокого качества оказываемых услуг. Расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше полутора километров, в сельских поселениях — шесть километров. В качестве гарантии доступности отделений почтовой связи предлагается предусмотреть согласование с регионами решений "Почты России" о создании и ликвидации на их территории почтовых отделений. При этом гендиректор предприятия Николай Подгузов ранее заверял, что курса на закрытие отделений компании нет и не будет.

К вновь создаваемому АО в неизменном виде переходят все права и обязанности предприятия, за исключением прав на движимое и недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении, бессрочном использовании, на праве аренды или безвозмездного пользования.

Предусмотрена процедура выяснения обстоятельств прекращения после 1 января 2009 года права собственности РФ на объекты недвижимости, находившиеся в пользовании предприятия. Предприятие должно проинформировать Генпрокуратуру и Счетную палату РФ о случаях, когда право собственности на такие объекты было осуществлено с нарушением законодательства, а также обратиться в суд с требованием признания такой сделки недействительной.

Закон предусматривает создание комитета по управлению имуществом предприятия, который в оперативном режиме будет решать вопросы статуса объектов, которые планируется включить в уставный капитал общества. Деятельность комитета будет носить межведомственный характер и определяться Минкомсвязью.