ФАС возбудила дело против оператора каршеринга "Карфорю"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудило дело против оператора каршеринга "Карфорю" за распространение видеорекламы, оскорбляющей работников службы такси, сообщается на сайте УФАС.

"В Московское УФАС России поступила жалоба на оператора каршеринга ООО "Карфорю" за распространение оскорбительной видеорекламы на интернет-ресурсе youtube.com", — говорится в сообщении.

Так, в рекламе были изображены работники службы такси, совершающие агрессивные действия по отношению к клиенту и создающие опасные ситуации.

Экспертный совет при Московском УФАС России по применению законодательства о рекламе и антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции признал такую рекламу неприличной, оскорбительной и нарушающей нравственные нормы.

"Кроме того, видеоролик формирует впечатление о преимуществе службы "каршеринга" перед службой такси без каких-либо объективных доказательств. Изображение всех работников службы такси в непристойном образе не может считаться таким доказательством. Ведомство возбудило дело по признакам нарушения… закона о рекламе", — отмечает ведомство.

Заседание назначено на 17 июля.