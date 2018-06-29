Роспатент зарегистрировал товарный знак Telegram

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роспатент одобрил заявку Telegram Messenger LLP на регистрацию товарного знака "TELEGRAM" после возражения компании, говорится в заключении коллегии ведомства.

Администрация мессенджера подала заявку на регистрация товарного знака 30 июня 2016 года. Однако служба в августе 2017 года отказала в его государственной регистрации, сославшись, в частности, на то, что заявленное обозначение представляет собой общепринятый термин — "текстовое сообщение для передачи средствами телеграфной связи".

В декабре мессенджер подал возражение на решение Роспатента. Изучив материалы, предоставленные компанией, ведомство пришло к выводу, что понятия "телеграф" и "телеграмма" претерпели значительные изменения — телеграмму можно отправить и через интернет.

"По результатам социологического опроса, проведенного ИС РАН (Институтом социологии РАН — ред.) в период с 10.03.2016 по 23.03.2016, 85% респондентов известно обозначение "TELEGRAM", использующееся для коммуникационных услуг, предоставляемых посредством смартфонов и планшетов. Респонденты ассоциируют данное обозначение с программными приложениями обмена сообщениями, шифрования и безопасной переписки для смартфонов и планшетов", — говорится в заключении.

Таким образом, ведомство удовлетворило возражение компании и зарегистрировало заявленный товарный знак.

Между тем другое российское ведомство — Роскомнадзор — с середины апреля осуществляет блокировку мессенджера Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.