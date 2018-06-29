Россия подала иск в ВТО из-за пошлин США на сталь и алюминий

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия подала иск во Всемирную торговую организацию, обжаловав дополнительные пошлины США на сталь и алюминий, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия", — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Первая стадия разрешения спора предусматривает консультации между сторонами, чтобы они могли урегулировать разногласия.

"Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", — добавил Орешкин.

Пошлины на сталь и алюминий

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

В конце мая Москва уже уведомила ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 миллиона долларов в год на американские товары. В июне Орешкин заявил, что страна введет пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.