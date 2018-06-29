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Экономика

В Госдуму внесли проект о создании личных имущественных фондов

(обновлено: 12:29 29.06.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и ряд других депутатов Госдумы внесли в нижнюю палату проект федерального закона, разрешающего российским гражданам создавать личные фонды с переводом туда своих финансовых активов. Предусматривается, что такой фонд можно потом будет передавать по наследству.

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости
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"Такая модель управления имуществом, принадлежавшим физическому лицу, с государственной регистрацией юридического лица в едином государственном реестре, переходом права собственности на имущество от гражданина-учредителя к созданному юридическому лицу и распространением на созданное лицо правил о налогообложении и отчетности. В случае использования такой модели для репатриации активов российских граждан в российскую юрисдикцию будут иметь место очевидные положительные последствия для фискальной системы", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечают авторы документа, личный фонд "виден" кредиторам учредителя и органам государственной власти, при этом последним также известны имена выгодоприобретателей личного фонда и совершенные в их пользу выплаты.

Согласно законопроекту, вносящему изменения в Гражданский кодекс РФ, у граждан появляется право создавать фонды для управления своим имуществом еще при жизни ("прижизненный" фонд).

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© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"В соответствии с законопроектом личным фондом будет признаваться учрежденная гражданином или после его смерти нотариусом и преследующая цели управления имуществом фонда при жизни такого гражданина и после его смерти унитарная некоммерческая организация. При этом фонды, учреждаемые гражданами или юридическими лицами и преследующие благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели, получают наименование "общественно полезные фонды" и будут противопоставлены личным фондам", — говорится в пояснительной записке.

Поскольку физическое лицо, учреждающее личный фонд, передаст ему часть своего имущества, интересам кредиторов данного лица отвечала бы система мер, предупреждающих недобросовестное со стороны их должника выведение активов из-под возможного обращения взыскания, отмечают авторы законопроекта.

По их словам, с учетом открытости данных единого государственного реестра юридических лиц, в котором в любой момент можно увидеть сведения о государственной регистрации личного фонда, кредиторы гражданина-учредителя будут иметь достаточно инструментов для защиты своих интересов.

"В то же время законопроект не исключает, что личный фонд, созданный при жизни его учредителя, будет продолжать свою деятельность после смерти учредителя. Предлагается именовать такой фонд также наследственным, для этого проект предусматривает обязанность лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа личного фонда, направить в течение трех рабочих дней со дня смерти учредителя личного фонда в уполномоченный государственный орган уведомление об изменении наименования личного фонда путем замены слов "личный фонд" словами "наследственный фонд", — говорится в пояснительной записке.

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