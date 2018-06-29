Головной ледокол "Газпром нефти" отправляется из Петербурга в Арктику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Ледокол "Газпром нефти" "Александр Санников" после церемонии поднятия российского флага в пятницу отправляется в Арктику для сопровождения танкеров с нефтью Новопортовского месторождения в Обской губе (ЯНАО), передает корреспондент РИА Новости с церемонии.

"Ледокол "Александр Санников" — это новый флагман арктического флота "Газпром нефти"… Вслед за ним мы начнём эксплуатацию ещё одного судна этой серии — "Андрей Вилькицкий", — сказал на церемонии первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

Ледокол, построенный на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ, Ленинградская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), был спущен на воду в ноябре 2016 года. Это головной ледокол проекта Arc130A, предназначенный для сопровождения в акватории Обской губы танкеров, обеспечивающих транспортировку нефти Новопортовского месторождения. Длина "Александра Санникова" составляет 121,7 метра, ширина главной палубы — 26 метров. На судне полностью автоматизировано управление энергообеспечением, что повышает эффективность его эксплуатации и обеспечивает до 40 дней автономной работы при экстремальных температурах в минус 50 градусов.

"Появление ледокола "Александр Санников" повысит эффективность и стабильность круглогодичных перевозок нефти по Обской губе с Новопортовского месторождения и единственного в мире нефтеналивного терминала в пресных водах за Полярным кругом – "Ворота Арктики", — отмечается в материалах "Газпром нефти".

Помимо помощи в проводке танкеров ледокол может выполнять функции буксировщика, участвовать в спасательных операциях в Арктике, а также перевозить грузы. Кроме того, судно снабжено оборудованием для проведения мониторинга экологической обстановки.

Ранее сообщалось, что на Выборгском судостроительном заводе планируется построить два ледокольных судна — "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий" — для работы в Обской губе (ЯНАО) на нефтеналивном терминале Новопортовского месторождения "Ворота Арктики".