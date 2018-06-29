Россия должна сама создать большие газовые турбины для ТЭС, заявил Мантуров

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия должна самостоятельно разработать большие газовые турбины для тепловых электростанций (ТЭС), проекты с иностранными партнерами могут вестись, но параллельно, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Абсолютно. У нас есть возможности делать установки и совместно с иностранцами — эти предложения могут рассматриваться параллельно. Но у нас должна быть своя компетенция и своя газовая турбина большой мощности — меня в этом не переубедить", — ответил Мантуров на вопрос, нужны ли турбины именно российского производства.

В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин еще и в условиях западных санкций стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens по поставкам турбин в Крым.

На двух электростанциях "Газпром энергохолдинга" и "Интер РАО" в РФ работают семь турбин 110 МВт производства совместного предприятия структуры "Ростеха", "Роснано" и "Интер РАО", но они требуют доработки и промышленный выпуск не ведется.

Турбина, работающая у "Газпром энергохолдинга" на Рязанской ГРЭС, не раз критиковалась. По словам гендиректора холдинга Дениса Федорова, примерно за семь лет она не проработала и пяти-шести месяцев. В апреле источники агентства Рейтер сообщили, что доработанная российская турбина ГТД-110М развалилась на испытаниях. "Ростех" заявил о выходе из строя части механизмов, что не фатально, но сдвигает срок завершения работ по турбине.

В апреле председатель совета директоров и владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов заявил, что компания при поддержке государства готова разработать российскую турбину. "Ростех" сообщал, что может привлечь "Силмаш" в свой проект, если тот готов инвестировать.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.