"Россия" выполнила первый рейс в аэропорт "Курумоч" на Boeing 777-300ER

МОСКВА, 29 июн — РИА новости. Самарский аэропорт "Курумоч" принял самое крупное за всю свою историю воздушное судно — Boeing 777-300ER авиакомпании "Россия", говорится в сообщении авиакомпании.
Широкофюзеляжный лайнер "Магадан" прибыл из Москвы рейсом FV4015 с участниками главного футбольного события года на борту.
Международный аэропорт "Курумоч" — крупнейший инфраструктурный проект Самарской области. В декабре 2017 года была введена в эксплуатацию вторая взлётно-посадочные полосы протяженностью 3001 метр и шириной 45 метров. Характеристики взлетно-посадочной полосы позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда, что создает возможность для перевозки пассажиров на более дальние расстояния без транзита в крупных городах. Разрешение на обслуживание широкофюзеляжный Boeing 777-300ER этого типа воздушных судов самарский аэропорт получил в мае 2018 года.
Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот".