"Россия" выполнила первый рейс в аэропорт "Курумоч" на Boeing 777-300ER

МОСКВА, 29 июн — РИА новости. Самарский аэропорт "Курумоч" принял самое крупное за всю свою историю воздушное судно — Boeing 777-300ER авиакомпании "Россия", говорится в сообщении авиакомпании.

Широкофюзеляжный лайнер "Магадан" прибыл из Москвы рейсом FV4015 с участниками главного футбольного события года на борту.

Лайнер рассчитан на перевозку 21 пассажира бизнес-класса и 436 экономического класса. Для международного аэропорта "Курумоч" Boeing 777-300ER — первое в своем классе, крупнейшее на данный момент воздушное судно, которое обслуживала самарская воздушная гавань. По сложившейся в авиации традиции самолет лайнер встретили водяной аркой.

Международный аэропорт "Курумоч" — крупнейший инфраструктурный проект Самарской области. В декабре 2017 года была введена в эксплуатацию вторая взлётно-посадочные полосы протяженностью 3001 метр и шириной 45 метров. Характеристики взлетно-посадочной полосы позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда, что создает возможность для перевозки пассажиров на более дальние расстояния без транзита в крупных городах. Разрешение на обслуживание широкофюзеляжный Boeing 777-300ER этого типа воздушных судов самарский аэропорт получил в мае 2018 года.

Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот".