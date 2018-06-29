Делегацию РФ на Российско-Китайском ЭКПО возглавит вице-премьер Акимов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов возглавит российскую делегацию на Пятом Российско-Китайском ЭКПО (РКЭ), которое пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года в параллели с Международной промышленной выставкой "Иннопром-2018", сообщает пресс-служба РКЭ.

В рамках РКЭ пройдет встреча сопредседателей Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух стран, где Акимов выступает сопредседателем с российской стороны.

В Российско-Китайском ЭКСПО примут участие более 200 китайских и российских компаний, представителей региональных органов власти и бизнес-ассоциаций. Участники ЭКСПО разместятся во втором павильоне МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" на площади около 10 тысяч квадратных метров. В числе российских экспонентов представители ряда регионов, включая: правительство Москвы, Республику Татарстан, Свердловскую, Липецкую, Кировскую, Калужскую и Омскую области, Краснодарский край и некоторые крупные города. Они продемонстрируют торговый и промышленный потенциал своих регионов. Также в числе российских участников: КАМСС-СЕРВИС,

Завод имени Фрунзе ТД, Реми, Концерн Калашников и др.

Кроме выставки в рамках РКЭ запланированы деловые мероприятия: Первый Российско-Китайский межрегиональный форум с участием представителей министерства экономического развития РФ и министерства коммерции КНР; первое заседание рабочей группы по региональному сотрудничеству Подкомиссии по таможенному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств при участии представителей таможенных служб двух стран; круглый стол "Исследование дальнего космоса" с участием представителей ГК "Роскосмос" и Управления найкой, техникой и промышленностью для гособороны КНР; круглый стол "Интеллектуальная собственность и цифровая экономика. Развитие российско-китайского сотрудничества" с участием представителей "Роспатента" и департамента договора и закона Минкоммерции КНР; круглый стол "Механизмы развития трансграничного молодежного предпринимательства" с участием представителей ЦК Комсомола с китайской стороны и Федерального агентства "Росмолодежь".