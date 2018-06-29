Сбор биометрических данных откроет крымчанам доступ к крупным банкам

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Введение биометрической платформы в российских банках поможет крымчанам получать услуги системных российских банков удаленно, заявил замминистра экономического развития республики Андрей Кулик.

Российские банки с запуском 1 июля единой биометрической системы (ЕБС) начнут сбор биометрических данных клиентов. Это позволит россиянам удаленно получать банковские услуги. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал закон, который позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать ряд услуг через интернет без их личного присутствия. Часть положений данного закона, которыми как раз и вводится механизм удаленной биометрической идентификации, вступила в силу 29 июня.

"Ввод единой биометрической системы, безусловно, облегчит доступ жителей Крыма к кредитным и другим услугам Сбербанка, ВТБ и других российских банков. Необходимость ехать в другой город для их получения отпадет, все можно будет оформить удаленно", — сказал РИА Новости Кулик.

Кулик отметил, что совместная работа по упрощению доступа крымчан к услугам российских банков проводилась Минэкономразвития республики совместно с Центральным банком РФ. Когда выяснилось, что вопрос может решиться не точечно, а в масштабах всей страны, такая работа была прекращена, сказал Кулик.

В данный момент крымский РНКБ проводит тестирование снятия биометрических данных в отделениях банка. Согласно требованиям Банка России, в отделениях будет производиться запись голоса и фотографирование клиента для последующей передачи в "Единую биометрическую платформу". Сбор биометрических данных планируется начать в 40 отделениях РНКБ, сообщили в пресс-службе.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал в ходе Ялтинского экономического форума, что проблему доступа крымчан к ресурсам больших российских банков поможет преодолеть принятый закон о биометрических данных.

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