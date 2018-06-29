НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн — РИА Новости. В министерстве нефти и природного газа Индии не комментирует возможные действия правительства страны в свете призыва США прекратить импорт нефти из Ирана.
В четверг официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар, отвечая на вопрос о том, намерена ли его страна полностью прекратить или снизить импорт иранской нефти до ноября текущего года, заявил, что Нью-Дели предпримет все необходимые шаги для защиты энергетической безопасности Индии. Эти шаги, по словам высокопоставленного дипломата, включают в себя и взаимодействие по данному вопросу со всеми заинтересованными сторонами.
Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми отметил накануне, что ни одна страна не имеет права навязывать свои требования и волю другим, и выразил уверенность в том, что другие страны не согласятся с политикой Вашингтона.