НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн — РИА Новости. В министерстве нефти и природного газа Индии не комментирует возможные действия правительства страны в свете призыва США прекратить импорт нефти из Ирана.

"Рекомендуем вам обратиться ко вчерашнему заявлению официального представителя (МИД) страны. Оно содержит интересующую вас информацию", — заявил РИА Новости сотрудник индийского ведомства.

В четверг официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар, отвечая на вопрос о том, намерена ли его страна полностью прекратить или снизить импорт иранской нефти до ноября текущего года, заявил, что Нью-Дели предпримет все необходимые шаги для защиты энергетической безопасности Индии. Эти шаги, по словам высокопоставленного дипломата, включают в себя и взаимодействие по данному вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее высокопоставленный сотрудник госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Индию и Китай. Ранее Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций против Тегерана.

Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми отметил накануне, что ни одна страна не имеет права навязывать свои требования и волю другим, и выразил уверенность в том, что другие страны не согласятся с политикой Вашингтона.