Патрушев выступил в защиту системы ВТО

ДУРБАН (ЮАР), 29 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал пресекать попытки введения отдельными государствами односторонних протекционистских мер и защищать торговую систему, основанную на нормах ВТО.

Недавно США ввели пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно, что спровоцировало ответные меры ЕС, Китая и Индии. Россия в ближайшее время тоже введет ответные импортные пошлины на американские товары, которые имеют аналоги на российском рынке.

"Важно и далее отстаивать основы открытой, всеобъемлющей, равноправной, прозрачной, взаимовыгодной и многосторонней торговой системы, основанной на нормах ВТО, пресекать попытки вводить односторонние протекционистские меры", — сказал Патрушев на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Кроме того, по его словам, необходимо справедливо требовать повышения представительства стран с формирующимися рынками в системе глобального управления.

"Готовы к дальнейшему сопряжению усилий с партнерами по БРИКС в интересах продвижения объединительной повестки", — заверил он.