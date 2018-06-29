Торговый оборот Мурманской области и Финляндии вырос в два раза в 2017 году

КАНДАЛАКША (Мурманская область), 29 июн – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Мурманской области и Финляндии в 2017 году вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 861 миллиона долларов, причем более 90% из них составляет экспорт, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

В Кандалакше впервые открылись дни российско-финляндского приграничного сотрудничества, в которых принимают участие представители восьми муниципалитетов Мурманской области и семи провинций северной Финляндии. Среди основных тем обсуждения – сотрудничество в сфере экономики, экологии, культуры, туризма и другие.

"Внешнеторговый оборот Мурманской области и Финляндии в 2017 году по сравнению с 2016 увеличился более чем в два раза и достиг 681 миллионов долларов. Экспорт составил 644 миллиона, импорт – 37 миллионов", — сообщил Никора.

Замгубернатора также отметил, что региональные власти по обе стороны границы понимают, что существуют серьезные резервы для увеличения торгового оборота. "Мы видим необходимость развивать сотрудничество на уровне малого бизнеса, оно уже есть, но хотели бы, чтобы товарооборот в сфере малого бизнеса становился больше. Инициативы, которые понятны людям, подхватываются малым бизнесом", — добавил Никора.

Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества планируется сделать традиционными по примеру дней сотрудничества приграничных районов Норвегии и Мурманской области. По мнению властей, диалог через границу будет способствовать развитию деловых отношений, туризма и народной дипломатии.

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