Борисов рассказал о потенциале верфи "Звезда"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 29 июня — РИА Новости. Крупнейшая российская верфь "Звезда" сможет строить суда любых классов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Я считаю, что это огромное достижение для страны, для Дальнего Востока. Потенциально мы сможем здесь строить суда любых классов", — сказал Борисов журналистам в пятницу.

По его словам, пока в первую очередь верфь рассматривается как возможная площадка для строительства ледоколов нового класса. "Мы приехали на "Звезду" посмотреть, воочию увидеть производственные возможности", — сказал вице-премьер.

Борисов в пятницу начал двухдневную рабочую поездку по предприятиям Дальнего Востока и Сибири. Зампред правительства проверит ход исполнения гособоронзаказа на "Амурском судостроительном заводе", "Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина", "Иркутском авиационном заводе" и ряде других предприятий. В поездке принимает участие заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.