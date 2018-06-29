Совет директоров "Аэрофлота" 7 июля изберет своего председателя

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 7 июля изберет своего председателя, говорится в сообщении авиакомпании.

Среди других вопросов повестки заседания: об исполнительном секретаре совета директоров "Аэрофлота", о результатах исполнения консолидированных показателей бюджета группы по итогам первого квартала, а также о дивидендах дочерних обществ "Аэрофлота" по итогам 2017 года.

Акционеры авиакомпании на годовом собрании 25 июня утвердили новый состав совета директоров. В него вошли гендиректор "Авиакапитал-Сервиса" (структура "Ростеха") Роман Пахомов, старший советник УБ "Бизнес-консультирование АБ" Ларс Эрик Андерс Бергстром, председатель комитета по корпоративному управлению экспертно-консультационного совета Росимущества Алексей Германович.

Также в совет директоров вошли гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Дмитрий Песков, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, президент ОАК Юрий Слюсарь, управляющий директор "Ренессанс Брокера" Игорь Каменской, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, гендиректор "ВСМПО-Ависмы" Михаил Воеводин и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.