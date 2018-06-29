В Минпромторге отметили необходимость разработки для России своих турбин

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. России необходимы свои разработки не только больших, но и средних газовых турбин для электростанций, мощностью от 40 и до 190 МВт, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин еще и в условиях западных санкций стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens по поставкам турбин в Крым.

"Нас интересуют турбины от 40 до 80 МВт, от 100 до 130 МВт и от 150 до 190 МВт — эти сегменты нам нужно обязательно осваивать, чтобы в будущем никого не спрашивать, когда необходима будет поставка и организация энергетического узла в Крыму или в любой другой точке России", — сообщил Мантуров. По его словам, разработчики отечественных турбин могут рассчитывать на господдержку в виде разных инструментов, например, целевых субсидий.

"Силовые машины" получат их в том случае, если мы с ними до конца сверстаем этот проект. И могу сказать, что совместно с коллегами достаточно быстро двигаемся в этом направлении", — ответил Мантуров на вопрос о том, может ли компания рассчитывать на меры поддержки.

Семь образцов российских турбин производства совместного предприятия структуры "Ростеха", "Роснано" и "Интер РАО" работают на двух электростанциях "Газпром энергохолдинга" и "Интер РАО", но они требуют доработки и промышленный выпуск не ведется. В апреле источники агентства Рейтер сообщили, что доработанная российская турбина ГТД-110М развалилась на испытаниях. "Ростех" заявил о выходе из строя части механизмов, что сдвигает срок завершения работ по турбине.

В апреле председатель совета директоров и владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов заявил, что компания при поддержке государства готова разработать российскую турбину. "Ростех" сообщал, что может привлечь "Силмаш" в свой проект, если тот готов инвестировать.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.