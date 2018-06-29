Правительство поддержало упрощение валютного контроля при экспорте

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство РФ в целом поддержало и поручило проработать вопрос упрощения или отмены валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров и услуг, следует из решений, опубликованных на сайте кабмина.

"Принять за основу для последующей проработки упрощение регулирования внешней торговли, включая первоочередные меры по упрощению таможенного регулирования при переработке продукции на таможенной территории, упрощению (отмене) валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров и услуг, введению стимулирующего налогового режима и администрирования, в том числе при экспорте программного обеспечения и ИТ-услуг, сокращению сроков возмещения НДС, упрощению визового режима при отдельных видах организованных туристических поездок, а также с медицинскими, образовательными и деловыми целями, упрощению регулирования производства при поставке продукции на экспорт", — говорится в сообщении.