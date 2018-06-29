МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство РФ выделит 3,2 миллиарда рублей на исследования в авиастроении, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства Sukhoi Superjet 100, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Так, предусмотрено субсидирование расходов на разработку технических проектов, приобретение и изготовление технологического и испытательного оборудования, изготовление и испытание опытных образцов, оплату услуг по сертификации и регистрации результатов интеллектуальной деятельности, частичную оплату работ организаций-соисполнителей и других расходов.
По мнению кабмина, определенная правилами схема распределения затрат на выполнение НИОКР, при которой за счет субсидий будет возмещаться не более 70% затрат, будет способствовать привлечению частного капитала и повышению ответственности компаний за результаты НИОКР. "В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели предусмотрены 1,705 миллиарда рублей в 2018 году и 1,491 миллиарда рублей в 2019 году. Субсидирование НИОКР будет стимулировать создание высококонкурентной российской авиационной техники", — говорится в сообщении.