Регулятор штата Миннесота одобрил проект Enbridge Energy

МЕХИКО, 29 июн – РИА Новости. Регулятор американского штата Миннесота одобрил проект Enbridge Energy по замену нефтепроводной линии 3, несмотря на протесты экологов и местного племени, следует из сообщения коммунальной комиссии штата.

Проект поддержали все пять членов комиссии. Ранее этот проект одобрил суд штата. По этому трубопроводу нефть транспортируется из канадской провинции Альберта через американские Миннесоту и Северную Дакоту в Висконсин. Действующий трубопровод протяженностью более 1700 км был построен в 60-х годах XX века, и, как утверждает компания, нуждается в замене.

Против проекта выступают экологические организации и индейские племена.