Эксперт оценил возможность проложить "Северный поток – 2" в обход Дании

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью RT прокомментировал сообщения о том, что газопровод "Северный поток — 2" могут проложить в обход Дании.

По его словам, Копенгаген может отказать в разрешении на проект в соответствии с законом о строительстве в территориальных водах, который был принят уже после подачи заявки "Газпромом". Именно поэтому Россия вправе подать на Данию в суд.

"Сейчас они (датчане. – Прим. ред.) рассматривают, применять это законодательство или не применять и все-таки остаться законопослушным и ответственным членом Евросоюза, а не сателлитом США в решении политических и экономических задач на европейском рынке", — заявил эксперт.

Гривач также пояснил, что Копенгаген не может запретить реализацию проекта в исключительной зоне, непосредственно не прилегающей к территории Дании. При этом строительство "Северного потока" в этом регионе принесет Дании намного больше неудобств из-за активного судоходства в исключительной зоне, отметил эксперт.

Гривач подчеркнул, что в случае отказа Дании, компании Nord Stream AG2 необходимо будет подать повторную заявку с новым маршрутом. При таком раскладе оснований для блокирования проекта уже не будет, уверен эксперт.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил о намерении задержать реализацию "Северного потока – 2" и предложил обсудить проект на общеевропейском уровне.

Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, в свою очередь, отметил, что магистраль может быть проложена в обход Дании.

Проект "Северный поток – 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".