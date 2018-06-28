Эксперт: "Нафтогаз" поторопился с премиями за победу в суде над "Газпромом"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Последние новости по судебному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" говорят о том, что украинская госкомпания преждевременно заявила о выплате премий топ-менеджерам за победу над российским газовым холдингом, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Это решение означает, что "Нафтогаз" рано стал выплачивать премии топ-менеджерам. И, конечно, усиливает позиции "Газпрома" по защите его интересов в других странах, где "Нафтогаз" предпринимал преждевременные шаги по обременению активов", — сказал РИА Новости Гривач.
Ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать сотрудников компании на более чем 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Фракция "Радикальной партии" в Раде Украины потребовала отменить это решение. В июне премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с просьбой пересмотреть размер премий сотрудников компании.
Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.