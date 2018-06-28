Эксперт: "Нафтогаз" поторопился с премиями за победу в суде над "Газпромом"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Последние новости по судебному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" говорят о том, что украинская госкомпания преждевременно заявила о выплате премий топ-менеджерам за победу над российским газовым холдингом, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", в четверг оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору в отношении контракта на транзит газа через Украину. "Газпром" заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах.

"Это решение означает, что "Нафтогаз" рано стал выплачивать премии топ-менеджерам. И, конечно, усиливает позиции "Газпрома" по защите его интересов в других странах, где "Нафтогаз" предпринимал преждевременные шаги по обременению активов", — сказал РИА Новости Гривач.

Ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать сотрудников компании на более чем 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Фракция "Радикальной партии" в Раде Украины потребовала отменить это решение. В июне премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с просьбой пересмотреть размер премий сотрудников компании.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.