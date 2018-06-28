В МИД Индии рассказали о перспективе отказа от иранской нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн — РИА Новости. Нью-Дели примет все необходимые меры, чтобы сохранить безопасность своего энергетического сектора в свете призыва Соединенных Штатов прекратить импорт нефти из Ирана, заявил в четверг официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.
Во вторник высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай. Ранее Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций.
Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми отметил накануне, что "сегодня ни одна страна не имеет права навязывать свои требования и волю другим, и другие страны не согласятся с этой политикой".