В МИД Индии рассказали о перспективе отказа от иранской нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн — РИА Новости. Нью-Дели примет все необходимые меры, чтобы сохранить безопасность своего энергетического сектора в свете призыва Соединенных Штатов прекратить импорт нефти из Ирана, заявил в четверг официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.

"Что касается нас, мы предпримем все необходимые шаги, включая взаимодействие с заинтересованными игроками, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность", — сказал Кумар на брифинге. Таким образом дипломат ответил на вопрос журналиста о том, намерена ли Индия полностью прекратить или снизить импорт иранской нефти до ноября текущего года.

Во вторник высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай. Ранее Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций.

Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми отметил накануне, что "сегодня ни одна страна не имеет права навязывать свои требования и волю другим, и другие страны не согласятся с этой политикой".