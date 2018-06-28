Мосгоризбирком распределил деньги, выделенные на выборы

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мосгоризбирком распределил средства, которые были выделены комиссии на организацию выборов мэра Москвы — большая часть денег будет направлена в избирательные комиссии.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в четверг.

"Всего нам из бюджета средств выделено 572 481 600 рублей. Предлагается в нижестоящие избирательные комиссиям выделить 534 989 528 рублей, 37 492 072 миллионов рублей — в Мосгоризбирком", — сказал председатель МГИК Валентин Горбунов.

Предложение было единогласно поддержано.