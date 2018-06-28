Тверская область в 2017 году реализовала инвестпроекты на 13,2 млрд рублей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с отчетом о результатах деятельности правительства Тверской области за 2017 год перед депутатами регионального Заксобрания

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с отчетом о результатах деятельности правительства Тверской области за 2017 год перед депутатами регионального Заксобрания

ТВЕРЬ, 28 июн — РИА Новости. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал в Тверской области в 2017 году составил 106,6 % к 2016 году, в регионе за этот период было реализовано 11 крупных инвестпроектов с объёмом инвестиций 13,2 миллиарда рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Тверской области за 2017 год перед депутатами регионального Заксобрания.

"Социально-экономическая ситуация в Тверской области в прошедшем году характеризовалась поэтапным развитием отдельных секторов экономики, в том числе, ростом производства сельскохозяйственной продукции и объёмов строительных работ, развитием процессов модернизации ЖКХ, энергетики и социальных отраслей, консолидацией коммунальных и энергетических активов, оживлением инвестиционной активности на фоне снижения темпов инфляции, со снижением государственного долга Тверской области", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.

В докладе отмечается, что рост производства в 2017 году продемонстрировали две трети отраслей промышленности области. Обеспечен портфель заказов для Тверского вагоностроительного завода. Рост производства сельхозпродукции составил 4,5%, почти вдвое увеличился объём господдержки АПК, которая составила 3,237 миллиарда рублей.

Руденя подчеркнул, что для развития экономики и соцсферы, повышения качества жизни граждан ключевой задачей является развитие инфраструктуры, в первую очередь, дорожного хозяйства области. В 2017 году отремонтировано и построено около 350 километров региональных и местных дорог — более чем в 2 раза выше показателей 2016 года, приняты региональные стандарты качества ремонта автодорог.

Ключевым направлением в сфере ЖКХ в минувшем году была консолидация активов. Также началась реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", участниками которого стали 14 муниципальных образований. В сфере здравоохранения проведены проектные и ремонтные работы на 107 объектах отрасли, закуплено более 300 единиц медоборудования. Автопарк скорой медицинской помощи и офисов врачей общей практики пополнила 31 машина, началось строительство новой поликлиники в микрорайоне "Южный" в Твери.

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