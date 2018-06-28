Шведский суд отказал "Нафтогазу" в отмене решения в пользу "Газпрома"

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Суд в Швеции оставил в силе решение о приостановке исполнения вердикта Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на транзит газа через Украину, говорится в сообщении российской компании.

В корпорации уточнили, что доводы "Нафтогаза" в пользу отмены вердикта суд счел несостоятельными.

"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах. "Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", — отмечается в сообщении.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" обжаловал вердикт в марте, в июне суд постановил приостановить процедуру принудительного взыскания средств с российской компании.