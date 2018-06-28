"Швабе" — спонсор российской команды медиков на ЧМ по футболу среди врачей

Болельщицы во время Чемпионата мира по футболу. Архивное фото

Болельщицы во время Чемпионата мира по футболу. Архивное фото

МОСКВА, 28 июн — РИА новости. Холдинг "Швабе" окажет спонсорскую поддержку российской команде медиков — участнице чемпионата мира по футболу среди врачей, который пройдет со 2 по 6 июля в Праге, сообщает пресс-служба холдинга.

Холдинг второй год подряд поддерживает сборную.

"Поддержка медицинского сообщества для нас не просто слова — на протяжении многих лет предприятия холдинга в кооперации с врачами разрабатывают и производят высокотехнологичную медтехнику для оснащения российских и зарубежных больниц и перинатальных центров, участвуют в развитии цифрового здравоохранения в России", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Как отмечает пресс-служба, в рамках турнира состоится международный конгресс по медицине и здоровью в спорте, на котором "Швабе" представит медицинские продукты в области реабилитации.

По словам Ожгихина, международный конгресс по медицине и здоровью в спорте открывает для холдинга широкие возможности продемонстрировать российские достижения медикам из других стран.