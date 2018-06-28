Цена бензина на российских АЗС снизилась

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в РФ к 25 июня снизилась на две копейки и составила 43,42 рубля за литр, дизтопливо при этом подорожало на две копейки, до 44,46 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
По данным Росстата на 25 июня, стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 3 копейки и составила 41,65 рубля за литр. Цена марки АИ-95 снизилась на 2 копейки — до 44,66 рубля за литр, марки АИ-98 — выросла на 3 копейки, до 49,75 рубля за литр.
За неделю с 18 по 24 июня в 23 центрах регионов РФ отмечалось снижение цен на бензин. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Кызыле – на 1,8%, Рязани – на 1,7% и Костроме – на 1,3%. В 12 региональных центрах отмечался рост цен на бензин. Больше всего цены увеличились в Грозном – на 3,4%, Чите, Тюмени и Южно-Сахалинске – на 1-1,2%.
Выпуск бензина в РФ с 18 по 24 июня вырос на 3,1% и составил 809,3 тысячи тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 2,2% — до 1,565 миллиона тонн.