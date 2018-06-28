Цена бензина на российских АЗС снизилась

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в РФ к 25 июня снизилась на две копейки и составила 43,42 рубля за литр, дизтопливо при этом подорожало на две копейки, до 44,46 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.

Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В ходе "прямой линии" президента Владимира Путина 7 июня министр энергетики РФ Александр Новак доложил, что с 30 мая цены на автозаправочных станциях не растут.

По данным Росстата на 25 июня, стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 3 копейки и составила 41,65 рубля за литр. Цена марки АИ-95 снизилась на 2 копейки — до 44,66 рубля за литр, марки АИ-98 — выросла на 3 копейки, до 49,75 рубля за литр.

За неделю с 18 по 24 июня в 23 центрах регионов РФ отмечалось снижение цен на бензин. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Кызыле – на 1,8%, Рязани – на 1,7% и Костроме – на 1,3%. В 12 региональных центрах отмечался рост цен на бензин. Больше всего цены увеличились в Грозном – на 3,4%, Чите, Тюмени и Южно-Сахалинске – на 1-1,2%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин снизились на 0,2%, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,8 до 44,99 рубля за литр, марки АИ-95 – от 44,59 до 47,45 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,2 до 42,49 рубля, марки АИ-95 – от 43 до 45,84 рубля за литр.

Выпуск бензина в РФ с 18 по 24 июня вырос на 3,1% и составил 809,3 тысячи тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 2,2% — до 1,565 миллиона тонн.