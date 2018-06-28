Власти Колымы просят реконструировать угольный причал в порту Магадана

МАГАДАН, 28 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов в четверг предложил министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову инициировать рассмотрение на уровне правительства Российской Федерации вопроса о реконструкции угольного причала Морского торгового порта Магадана, сообщает правительство региона.

В Морском торговом порту Магадана завершается реконструкция четвертого и пятого грузовых причалов Морского торгового порта Магадана. Она проводится в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". На работы выделено 1,013 миллиарда рублей

"В случае положительного решения вопроса, работы можно было бы начать в следующем году. Причал выполняет жизненно важную миссию для региона, для обеспечения его топливом, надо найти возможность его реконструкции",- цитирует Сергея Носова правительство Колымы.

Поясняется, что угольный причал изношен, по оценкам экспертов, на 25%. При общем износе в 30% на эксплуатацию причала введут ограничения вплоть до полного запрета работы. Кроме того, шпунтовая причальная стенка превышает установленный физический износ и без её реконструкции невозможна установка нового технологичного оборудования для более эффективного использования причального сооружения. Александр Козлов предложение о реконструкции угольного причала порта Магадана поддержал.

Магаданский морской торговый порт – самый северный незамерзающий порт Дальневосточного федерального округа. По своему географическому положению, размерам, метеорологическим и гидрологическим условиям морской порт удобен для захода крупнотоннажных морских судов. Навигация в порту осуществляется круглый год. Зимой проводка судов в порт производится с помощью линейных ледоколов. Основными корреспондирующими направлениями порта Магадан являются Владивостокское, Находкинское и Ванинское. В рамках северного завоза на причалах порта перегружается уголь для Магаданской ТЭЦ и части колымских котельных, дизельное топливо и бензин для автомобилистов и золотодобытчиков.