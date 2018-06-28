Кудрин оценил предложение платить НДФЛ по месту проживания

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает интересным предложение главы Минэкономразвития Максима Орешкина обсудить идею уплаты НДФЛ по месту проживания, а не работы.

"Очень интересное предложение", — сказал Кудрин журналистам.

Глава Минэкономразвития накануне предложил обсудить идею уплаты налога на доходы физлиц по месту проживания, а не работы. По его мнению, эта мера может способствовать более активному распространению экономического роста за пределы агломераций.

По словам Орешкина, таким образом налоговая база не будет концентрироваться в крупных городах, в том числе при условиях маятниковой миграции, что будет способствовать развитию малых городов, расположенных рядом с мегаполисами.

В настоящее время отчисления по НДФЛ поступают в консолидированный бюджет региона и делятся между двумя бюджетами: 85% достается бюджету субъекта РФ, а 15% — бюджету муниципалитета, в котором зарегистрирован работодатель.