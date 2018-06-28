Реализация молока в Тюменской области превысила тысячу тонн в сутки

ТЮМЕНЬ, 28 июн — РИА Новости. Объемы реализации молока-сырья, производимого предприятиями Тюменской области, превысили тысячу тонн в сутки, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора области.

"Рекордные надои стали результатом серьезной и долгосрочной работы по повышению качества молока. Лидеры роста — предприятия, использующие современные технологии, позволяющие автоматизировать основные производственные процессы. Это хозяйства Голышмановского, Тюменского, Ярковского, Сладковского районов и Заводоуковского городского округа. Также улучшилось качество кормов, которые повышают производительность животных", — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что по итогам 2017 года Тюменская область вошла в топ-30 субъектов РФ по производству молока, достигнув результата в 298,6 тысячи тонн. При этом регион показал один из лучших в стране прирост продуктивности — 7,2%.

"Покорение очередного рубежа важно не только для конкретных хозяйств, но и для всего нашего региона. Все мы, жители Тюменской области, заинтересованы в том, чтобы молочное животноводство успешно развивалось на нашей территории, наращивало свою конкурентоспособность, расширяло рынки сбыта и достигало новых производственных вершин", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

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