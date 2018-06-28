В Германии отметили рост товарооборота с Россией

БЕРЛИН, 28 июн – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Германией вырос в первом квартале 2018 года на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил в четверг журналистам исполнительный директор Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.

"Товарооборот вырос на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал он. Хармс добавил, что немецкий экспорт при этом вырос на 3,3 процента, импорт – на 1,4 процента. В номинальном выражении оборот составил более 20 млн евро, прошлогодние показатели – 19,5 миллионов.

Хармс также прокомментировал ситуацию вокруг введения новых санкций США против России и Ирана, указав, что в Вашингтоне "не могут принимать решения о том, каких партнеров по бизнесу могут выбирать немецкие предприниматели". Он добавил, что Еврокомиссия должна заблокировать для европейского бизнеса возможность следования американским санкциям на российском рынке, по аналогии с ситуацией в Иране.

Отдельно Хармс коснулся вопроса о распространении санкций на проект газопровода "Северный поток-2", подчеркнув, что он "совместим с законодательством ЕС, работы по проекту уже начались". По словам исполнительного директора Восточного комитета, "Северный поток-2" поможет стабилизировать цены на энергоресурсы в ЕС и будет способствовать конкурентоспособности европейской экономики.

Хармс также приветствовал продолжающиеся переговоры между Россией, Украиной и ЕС о заключении нового договора о транзите газа на период после 2019 года, а также усилия федерального правительства Германии, направленные на поиск инвесторов для модернизации украинской газотранспортной сети.