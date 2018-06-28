Товарооборот Свердловской области и Китая за первый квартал вырос втрое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Товарооборот Свердловской области с КНР за первый квартал 2018 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 654 миллионов долларов, сообщает в четверг департамент информационной политики российского региона.

"Товарооборот Свердловской области с Китайской Народной Республикой в первом квартале 2018 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 654 миллиона долларов США, экспорт достиг суммы в 451 миллион долларов, в два раза превысив китайский импорт. Это первое место в списке 130 стран-контрагентов региона и самая значительная динамика за последние 5 лет в таможенной статистике с КНР", — говорится в сообщении.

За прошлый год товарооборот Свердловской области и Китая также показал рекордные цифры, увеличившись в два раза, его объем превысил 1,3 миллиарда долларов.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, в последние годы в торговле с Китаем наметилась тенденция к увеличению в номенклатуре экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

"Происходит диверсификация товарной структуры взаимной торговли. У нас не только растут объемы взаимных поставок, но и расширяется перечень товаров. В частности, в первом квартале зафиксирован значительный рост уральских поставок в Китай как металлургической, так и машиностроительной продукции. И эти тенденции необходимо закреплять. Большие надежды мы возлагаем на возможности V Российско-Китайского ЭКСПО, задача которого — стать максимально полезным бизнесу, в том числе малым и средним компаниям", – приводятся в сообщении слова министра.

Пятое Российско-Китайское ЭКСПО пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге на одной площадке с Международной промышленной выставкой "Иннопром-2018". Девиз мероприятия — "Новый старт. Новые возможности. Новое будущее". В этом году ЭКСПО состоится в рамках перекрестных Годов межрегионального сотрудничества России и Китая. Регионами-партнерами выставки выступят со стороны Российской Федерации – Свердловская область, со стороны Китая – город центрального подчинения Чунцин.

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