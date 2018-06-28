МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) подготовил новый меморандум о финансовой политике и направил его на этой неделе на согласование в правительство РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к госкорпорации.

Согласно проекту меморандума, основным принципом работы госкорпорации останется безубыточность деятельности. Однако в нем сделана важная оговорка: на основании решений наблюдательного совета допускается возможность получения отрицательных финансовых результатов в среднесрочном периоде от одного года до трех лет, сообщил изданию один из источников.

При этом, по его словам, в меморандуме содержится и описание обстоятельств, в результате которых госкорпорация может получить убыток,— ВЭБ будет участвовать в исполнении решений президента и правительства, имеющих общегосударственное значение, которые не соответствуют основным направлениям, показателям и ограничениям инвестиционной деятельности ВЭБа. Однако, если экспертиза показывает, что выделенные на проект средства окажутся невозвратными, то госкорпорация будет участвовать в них при условии компенсации, в том числе со стороны государства.

Пресс-служба ВЭБа на запрос газеты ответила, что сейчас госкорпорация еще обсуждает с финансово-экономическим блоком правительства изменения в меморандум, учитывая приоритетные направления, обозначенными в майском указе президента. До утверждения документа правительством ВЭБ не будет комментировать его отдельные положения.

В Минфине газете сообщили, что получили проект меморандума ВЭБа, но не комментируют его содержание. По данным источника издания, в правительстве настороженно относятся к потенциальным убыткам ВЭБа, но принципиальных возражений к меморандуму не имеют, так как понимают, что технически убытки могут возникнуть. Положение о безубыточности содержится в действующем меморандуме, однако ВЭБ последние два года не соответствовал этому принципу, демонстрируя убытки, пишет газета.

Как следует из проекта меморандума, добиваться безубыточности, пусть и с отсрочкой, ВЭБ намерен, участвуя в реализации проектов, экспертиза которых показывает, что предоставленное финансирование будет возвращено с приемлемым уровнем доходности и рисков. Реализация проектов майского указа президента не совсем соответствует этому критерию, отмечают собеседники газеты, но является выполнением стратегической задачи ВЭБа как института развития. По словам собеседников издания, проект меморандума о финансовой политике подготовлен уже новым руководством ВЭБа. В конце мая бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов сменил Сергея Горькова на посту главы ВЭБа, он также в значительной мере обновил и команду.