Россияне сократили покупки шоколада, воды и молока, показало исследование

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в мае 2018 года снизился на 1,4% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении он уменьшился на 4,2%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В мае индекс "Кофе с молоком" традиционно продолжает снижение вслед за апрельским спадом. Вот и текущий год не стал исключением. По итогам последнего весеннего месяца "Кофе с молоком" потерял 1,4% относительно предыдущего месяца и опустился до отметки в 903 процентных пункта. Таким образом, майское значение "Кофе с молоком" стало самым низким с начала года ", — говорится в исследовании.

Более того, продолжает "Ромир", майское значение индекса оказалось ниже и показателя за аналогичный период прошлого года. "За год индекс простых удовольствий похудел на 4,2%, снизившись с отметки в 943 процентных пунктов", — указывает холдинг.

Кофейные будни

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тысяч человек.

В мае, по данным исследования, россияне сократили покупки всех составляющих индекса, кроме кофе. Объемы его покупок в мае выросли на 1,7% по сравнению с апрелем. Воды при этом жители страны купили меньше на 1,2%, молока — на 3,2%, а шоколада — на 4,3% меньше.

"По сравнению с периодом годичной давности россияне купили в больших объемах воды (плюс 5,3%) и молока (плюс 1,6%), сокращение объемов покупки кофе (минус 4,5%) и шоколада (минус 1,4%) внесло более ощутимую лепту в общее снижение индекса", — отмечается в исследовании.

В свою очередь за месяц цены выросли только на воду, которая подорожала на 3,2%, и почти неощутимо — на кофе (плюс 0,2%). Шоколад в мае подешевел на 0,3%, молоко — на 1,6% по сравнению с апрелем. Но даже незначительные изменения цен, отмечает "Ромир", при снижении объемов покупок смогли повлиять на падение индекса.

Если же сравнивать цены на "простые удовольствия" в мае по сравнению с последним весенним месяцем прошлого года, то шоколад подешевел на 2,4%, вода — на 2,8%, кофе — на 3,1%, а молоко — на 5,3%.

Столичные сладкоежки

Одновременно холдинг проанализировал поведение индекса "Кофе с молоком" в столице России. В Москве индекс повел себя несколько иначе, чем в целом по стране, увеличившись в мае на 0,8% по сравнению с апрелем, до 1,033 тысячи процентных пунктов. В годовом же выражении показатель снизился на 9,6%.

Майский рост индекса произошел из-за повышения цен на воду (плюс 4,5%) и на шоколад (плюс 1,1%). При этом снижение цен на кофе (минус 2,8%) и на молоко (минус 1,3%) на фоне сокращения объемов покупки воды (минус 3,9%) и кофе (минус 0,9%) не позволило индексу вырасти за месяц более ощутимо.

Объемы же покупки молока москвичи увеличили на 5,8%, шоколада — на 1,9%. "Можно говорить о том, что в разрезе месяца москвичи продемонстрировали неутолимый аппетит к шоколаду, что и обеспечило общий рост индекса", — говорится в релизе.

"Зато в разрезе года на общий тренд повышения ценовой доступности маленьких гастрономических радостей жители столицы наложили еще и тенденцию по некоторому угасанию страсти к кофе и шоколаду", — отмечает "Ромир". По сравнению с маем 2017 года кофе потерял в цене 4,6%, шоколад — 5,3%, а молоко — 9,6%. Подорожала только вода — на 10,5%.

"С другой стороны, на фоне снижения цен в разрезе года сократились и объемы покупки ингредиентов индекса "Кофе с молоком". Воды было куплено на 7% меньше, кофе — на 13,3%, а шоколада — на 9,6%. За год в объемах на 7,5% прибавило только молоко", — сообщается в релизе.