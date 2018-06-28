МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Иностранные туристы, приезжающие в Россию на чемпионат мира по футболу, в основном пользуются картами, хотя у них остается потребность в снятии небольшого количества наличных денег, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Александр Торбахов.

"Что такое Чемпионат мира для нас? Это резкий рост количества туристов, преимущественно иностранных. Их потребность в банковских услугах состоит в снятии небольшого количества наличных, но в основном они пользуются картами", — сказал он.

"Мы ожидаем наплыва специфических клиентов – их не интересуют наши депозиты и ипотечные кредиты. Их интересуют наличные и скорость. А еще они любят покупать сувениры, поэтому им интересны наши монеты. Для нас это не впервой, мы справились с огромным наплывом во время Олимпийских игр. Это часть нашей работы — управление неравномерными клиентскими потоками. Мы к этому готовы", — отметил он.

Сбербанк к чемпионату мира подготовил и свою сеть банкоматов, отметил Торбахов. "К чемпионату мы ожидали дополнительный всплеск спроса на наличные, поэтому мы немного увеличили сеть банкоматов в городах проведения ЧМ – сейчас их 9,4 тысячи единиц. Целый ряд устройств был установлен специально под чемпионат – в местах, где собирается большое количество болельщиков", — рассказал он.

В то же время никаких специальных действий по повышению безопасности банкоматов Сбербанк не предпринимал, отметил зампред крупнейшего российского банка. "Не могу сказать, что мы как-то специально в преддверии чемпионата это (повышали защиту банкоматов — ред.) делали. Это наша регулярная работа. На банкоматы иногда совершаются вандальные нападения, но вандализм требует тишины и покоя, это обычно делается глубоко за полночь. В этом смысле нас чемпионат немного спасает, потому что тишины и покоя не будет", — считает он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.