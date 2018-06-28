МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Иностранные туристы, приезжающие в Россию на чемпионат мира по футболу, в основном пользуются картами, хотя у них остается потребность в снятии небольшого количества наличных денег, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Александр Торбахов.
"Мы ожидаем наплыва специфических клиентов – их не интересуют наши депозиты и ипотечные кредиты. Их интересуют наличные и скорость. А еще они любят покупать сувениры, поэтому им интересны наши монеты. Для нас это не впервой, мы справились с огромным наплывом во время Олимпийских игр. Это часть нашей работы — управление неравномерными клиентскими потоками. Мы к этому готовы", — отметил он.
В то же время никаких специальных действий по повышению безопасности банкоматов Сбербанк не предпринимал, отметил зампред крупнейшего российского банка. "Не могу сказать, что мы как-то специально в преддверии чемпионата это (повышали защиту банкоматов — ред.) делали. Это наша регулярная работа. На банкоматы иногда совершаются вандальные нападения, но вандализм требует тишины и покоя, это обычно делается глубоко за полночь. В этом смысле нас чемпионат немного спасает, потому что тишины и покоя не будет", — считает он.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.