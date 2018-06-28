"Лукойл" подписал контракт на углеводородный участок в Мексике

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Национальная комиссия Мексики по углеводородам и консорциум, в который входят российский "Лукойл" (Lukoil Upstream Mexico) и итальянская Eni, подписали в среду контракт на разведку и добычу углеводородов на одном из участков в латиноамериканской стране.

По сообщению комиссии, всего по итогам первого тендера были подписаны 16 контрактов.

"Лукойл" и Eni выиграли тендер на участок углеводородов №28 в провинции Куэнкас-дель-Сурэсте в прибрежных водах Мексиканского залива, предложив участие государства в 65%, коэффициент добавленных инвестиций 1,5 и платеж в 59,8 миллиона долларов. Тендер прошел в марте.

Контракты подписаны на 30 лет с возможностью продления два раза еще по пять лет. Мексиканские власти оценивают объем инвестиций в разработку всех участков в 8,6 миллиарда долларов.

Как сообщил министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл, всего за четыре года энергореформы, разрешивший допуск частных инвесторов в отрасль, удалось заключить 107 нефтяных контрактов. Добыча на 16 новых законтрактованных участках должна начаться в 2022 году, достигнув максимума в 264 тысячи баррелей в сутки к 2025 году.