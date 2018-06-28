Панамский канал смягчает ограничения на проход танкеров с СПГ

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Панамский канал смягчит с 1 октября действующие ограничения на проход танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), сообщила в среду администрация канала.

Танкеры с СПГ сейчас могут идти по каналу только в светлое время суток и не более одного судна в обоих направлениях одновременно. С 1 октября танкеры смогут проходить и ночью, также по одному в обоих направлениях одновременно.

"Сняв эти ограничения с 1 октября, канал предоставит больше возможностей для транспортировки СПГ", — приводит администрация заявление, которое исполнительный директор канала по экономическому анализу Сильвия де Маруччи сделала на газовой конференции World Gas Conference в Вашингтоне.

В течение ближайших пяти США лет могут занять долю в 75% от всех поставок СПГ в мире, заявил в ходе конференции глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

МЭА во вторник опубликовало отчет с прогнозом роста мирового спроса на газ в течение следующих пяти лет на 1,6% ежегодно, до уровня в 4,1 триллиона кубометров в 2023 году по сравнению с 3,74 триллиона в 2017 году.

По словам Бирола, в следующие пять лет на мировые газовые рынки окажут значительное влияние три фактора. Так, Китай может в следующие два-три года стать крупнейшим в мире импортером газа, также значительно вырастет добыча и экспорт США. Вместе с этим вырастет и спрос промышленного сектора.

Спрос на газ со стороны Китая в 2017–2023 годах, как прогнозирует МЭА, вырастет на 60%, что будет поддерживаться экологической политикой в стране по переходу с угольной энергии на газовую. За указанный срок на Китай придется 37% роста мирового спроса на газ, и к 2019 году КНР станет крупнейшим импортером газа, опередив Японию, прогнозирует МЭА.