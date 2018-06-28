СП нашла разницу в ценах на одни и те же товары в разных ведомствах

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Счетная палата РФ выявила многократный разброс цен на одни и те же товары, закупаемые для своих нужд различными федеральным органами власти, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ в 2017 году.

"Анализ ведомственных актов показал, что сохраняется разброс цен на одноименные товары у различных федеральных органов исполнительной власти от 2 до 7 раз", – отмечают аудиторы.

В частности, МИД РФ закупал ноутбуки по цене 28,2 тысячи рублей, что в 5,6 раза дешевле таких же закупок Минкомсвязи. Росфинмониторинг закупал планшеты за 25 тысяч рублей, тогда как Россвязь приобретала их в 4,4 раза дороже — за 110 тысяч рублей. Кресло руководителя Росимущества обошлось ведомству в 25 тысяч рублей — более чем вдвое дешевле кресла руководителя Ростехнадзора, который приобретал этот товар за 55 тысяч рублей.

Всего, по данным аудиторов, в 2017 году в России было объявлено 3,1 миллиона открытых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на общую сумму 7,1 триллиона рублей, что на 11,4% выше уровня 2016 года. По результатам госзакупок в 2017 году были заключены контракты на общую сумму около 6,2 триллиона рублей, что на 15,2% больше показателя за 2016 год.

"По всем уровням заказчиков преобладающую долю среди способов осуществления закупок занимает электронный аукцион и закупка у единственного поставщика", – говорится в отчете Счетной палаты.

Объем закупок у единственного поставщика, которые, по мнению аудиторов, относятся к наименее конкурентным, в прошлом году составил 1,331 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 4,1%. При этом доля таких закупок в 2017 году составила 18,8% общего объема объявленных закупок, что на 1,3 процентного пункта ниже уровня 2016 года.