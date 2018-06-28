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Экономика

Маневр уклонения: западные компании спасаются от санкций в России

08:0028.06.2018
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© Fotolia, FotolEdhar Общение и надежная репутация – залог доверия в сфере НКООбщение и надежная репутация – залог доверия в сфере НКО
© Fotolia, FotolEdhar

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Пока западные политики вводят санкции, прагматичные представители бизнеса локализуют в России производство. Так, французская компания Abiss, выпускающая импланты, связалась с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и составила соответствующую "дорожную карту". И это далеко не единственный прецедент. Кто еще решил сюда перебраться и как бизнес обходит политические препятствия — в материале РИА Новости.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин подписал закон о контрсанкциях

Закон о контрсанкциях, подписанный Владимиром Путиным 4 июня, не на шутку встревожил западные деловые круги. Международный бизнес уже понес колоссальные убытки от политически мотивированных экономических ограничений последних четырех лет. Только за 2017 год Евросоюз недосчитался 30 миллиардов евро, Германия теряет по 618 миллионов в месяц.

Для компаний, сотрудничающих с "недружественными иностранными государствами", новый российский закон предусматривает запрет на участие в госзаказах, ограничение ввоза и вывоза не только сырья, но и готовой продукции. Единственный шанс избежать всего этого — получить "российскую прописку", локализовав производство на территории страны. Иностранным инвестициям и новым рабочим местам в России всегда рады.

Инновации в медицине

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин обсудит с правительством доступность лекарств
В соответствии с "дорожной картой" по локализации производства французская компания Abiss получит всю необходимую поддержку как в создании производственной линии, так и в поиске партнера для взаимовыгодного сотрудничества. Соглашение реализуется до 2020 года. Помимо инвестиций и создания рабочих мест это значит, что продукция Abiss для россиян станет доступнее.

Американская фармацевтическая компания Pfizer и российская "Новамедика" договорились о строительстве завода в технопарке "Ворсино" Калужской области мощностью 20 миллионов ампул в год еще в 2016-м. Строительные работы ведутся с мая 2017-го, запуск производства намечен на 2020-й. Эксперты считают, что мощность завода превзойдет запланированный уровень.

Конкретные данные об инвестициях Pfizer не раскрываются, по оценкам, речь идет о сумме в 60-100 миллионов долларов. Тут важнее другое. Вместе с заводом "Новамедика" (входит в структуру "Роснано") получит лицензии на выпуск 30 своих препаратов, в том числе средств для лечения онкологических, ревматологических заболеваний, а также бактериальных и грибковых инфекций. "Российская прописка" предполагает и преференции при участии в государственных тендерах на поставку лекарств.

Газ в пол

Центральный офис BMW. Архивное фото
© CHRISTOF STACHE / AFP
Продукцию завода BMW под Калининградом смогут поставлять в страны ЕАЭС
Год назад, 20 июня, в подмосковном индустриальном парке "Есипово" был заложен первый камень завода Mercedes-Benz "Московия". Предполагается, что он вступит в строй уже в первом квартале 2019-го. Инвестиции немецкого автогиганта — порядка 250 миллионов евро. Кроме того, запуск производства даст около тысячи новых рабочих мест.

"Не буду скрывать, когда Mercedes обратился к нам, я посоветовался с президентом. И он одобрил этот проект. Мы предложили Mercedes особые условия", — признавался губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В феврале на Российском инвестфоруме в Сочи губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что к 2021 году в местном индустриальном парке "Храброво" могут построить завод концерна BMW. В качестве приветственного бонуса баварской компании предоставят преференции, в том числе субсидии на поддержку рынка труда.

"Мы попросили министра промышленности, чтобы он поставил внутреннюю целевую установку к питерскому форуму выйти на подписание. Это не самоцель никакая, но будем работать над этим", — добавил Алиханов.

Веселый молочник

Сталелитейное производство
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Исправленному верить. Стагнация экономики оказалась статистической ошибкой
Разместить производство в России решился и крупнейший балтийский переработчик молока Pieno zvaigzdes. Компания с труднопроизносимым названием выпускает хорошо известный россиянам сыр "Сваля". В 2014-м литовцам пришлось уйти с российского рынка из-за продуктового эмбарго.

В феврале представители подмосковного Минсельхоза заявили, что литовская компания готова на инвестиции порядка миллиарда рублей. Скорее всего, завод построят на территории специализированного агрокластера в Дмитрове. Запуск — в 2019-м, производственная мощность — 12 тысяч тонн сыра в год.

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