"МегаФон" запускает линейку тарифов для корпоративных клиентов "Управляй!"

"МегаФон" запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов "Управляй!". Это первый на корпоративном рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса. Тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника. Впервые на российском рынке пользователям корпоративного тарифа станет доступен кэшбэк — накопленные бонусы можно потратить на подключение дополнительных услуг.

В результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов, "МегаФон" создал новую линейку тарифов "Управляй!", учитывающую реальные потребности клиентов с разным размером и типом бизнеса. На основе анализа больших данных оператор выделил 4 модели потребления и разработал 4 соответствующих им тарифа: для руководителей бизнеса ("Управляй! Руководитель"), для ключевых сотрудников ("Управляй! Менеджер"), для сотрудников, проводящих большую часть времени на рабочем месте ("Управляй! Специалист"), а также для тех, кто большую часть времени находится вне офиса ("Управляй! Эксперт").

Наряду с традиционными услугами, включенными в каждый из тарифных планов, — пакеты минут, трафика и СМС, — новая линейка обладает рядом отличительных преимуществ:

Гибкость настройки в рамках выбранной абонентской платы — исходя из потребности корпоративных клиентов максимально упростить процесс выбора тарифа и одновременно иметь возможность индивидуальной настройки параметров, "МегаФон" создал самый продвинутый на рынке тариф-конструктор: теперь клиент может выбрать один из рекомендованных тарифов для каждой категории сотрудников, а также, при необходимости, индивидуально настроить необходимое соотношение "минуты-гигабайты", оставаясь в рамках выбранной абонентской платы.

Бесплатные входящие звонки в Европе — основываясь на потребностях ключевых сотрудников компании, в тарифы "Управляй! Менеджер" и "Управляй! Руководитель" включены входящие звонки в Европе, что поможет оставаться на связи и принимать важные звонки без риска перерасхода лимита на связь.

Сервисы с обнуленным интернет-трафиком — учитывая специфику работы разных категорий сотрудников, в каждый из 4-х тарифов включен безлимитный трафик на необходимые для современного бизнеса сервисы, пользоваться которыми можно без дополнительной платы. Среди них — мессенджеры, почта, облачные хранилища, навигация. В тарифе "Управляй! Руководитель" дополнительно обнулен интернет-трафик на соцсети.

Кэшбэк — принимая во внимание желание клиентов инвестировать в цифровые сервисы для бизнеса, "МегаФон" первым на рынке корпоративных тарифов возвращает клиентам 7% от ежемесячных затрат на абонентскую плату тарифов линейки "Управляй!". Клиенты могут потратить кэшбэк на дополнительные услуги для развития своего бизнеса: "МегаФон.Таргет", "ВАТС", "Контроль кадров". При этом полученный кэшбэк не "сгорает", а накапливается из месяца в месяц. В дальнейшем "МегаФон" планирует расширять спектр возможностей для использования, накопленного кэшбэка, дополняя программу собственными и партнерскими решениями.

Персональный бюджет — учитывая желание сотрудников пользоваться услугами, за которые работодатель платить не готов, "МегаФон" включил в линейку сервис "Персональный бюджет". Теперь сотрудник сможет самостоятельно подключать необходимые дополнительные услуги, оплачивая их со своего персонального счета. Так, сотрудники, подключенные к корпоративному тарифу, смогут использовать мобильный телефон и для личных нужд — это избавит от необходимости заводить несколько сим-карт и телефонов.

Персонализация предложений — важный тренд, который во многом определяет российский бизнес. Новая линейка бизнес-тарифов "Управляй!" формирует оптимальные наборы услуг связи, но в то же время, оставляет возможность гибко настроить набор функций под себя, исходя из ваших личных потребностей.

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