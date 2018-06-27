В Госдуме призвали вывести из тени самозанятых

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Самозанятых граждан сначала надо вывести из тени, а вопрос их налогообложения решить позже, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

"Сейчас стоит задача вывести самозанятых граждан из "серой" тени, чтобы реально определить, сколько людей занимается соответствующей деятельностью. Нянечки, горничные и так далее, они обеспечивают себе пропитание своим трудом и своими знаниями в основном в сфере домашнего хозяйства. Поэтому в первую очередь надо выявить, какое количество людей у нас занимается той или иной профессией", — считает он.

Депутат обратил внимание, что если говорить о налогах, патентах, оплате и остальном, то на сегодняшний момент количество людей, которые стоят на учете, незначительно. Хотя в совокупности количество самозанятых, по разным оценкам, составляет от 3 до 5 миллионов человек, напомнил он.

"Тем не менее, поначалу я бы с них вообще ничего не брал. Бюджет у нас профицитный, поэтому необходимости в этом никакой нет. Сегодня самое главное – это деоффшоризация и прозрачность, но не обязательно через то, чтобы эти люди платили налоги. Сначала они просто должны проявить себя", — полагает Жигарев.