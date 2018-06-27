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Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП России

21:0127.06.2018
(обновлено: 21:02 27.06.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве. Архивное фотоЗдание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП на 2018 год до 1,9% с ожидавшихся ранее 2,1%, на 2019 г – до 1,4% с 2,2%, в том числе из-за геополитической неопределенности и решения по повышению НДС с 18 до 20% с 2019 года, сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рабочую версию плана ускорения роста ВВП России передали в правительство
По словам источника, данные по росту ВВП за первый квартал 2018 года, скорее всего, будут пересмотрены до 1,5% с 1,3%, текущая оценка министерства по росту ВВП в апреле — 2,2%, в мае — 2,1%. "Сейчас ожидаем рост ВВП в 1,9% в этом году", — сказал он.

"Мы ожидаем, что прямой вклад пересмотра данных по промышленности за 2017 год в ВВП 2018 года составит как минимум 0,3 процентного пункта, с учетом пересмотра других секторов оценки на малый и средний бизнес итоговый темп роста по 2018 году может составить около 2%, может и больше, на самом деле", — не исключил он.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
© Flickr / Shiny Things
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2018 год
Однако геополитические факторы по прежнему являются риском для российской экономики. "Первый — это продолжающийся рост ставок ФРС, что приводит к оттоку капитала с развивающихся рынков… Понятно, что большие риски представляют для динамики мировой экономики разворачивающиеся торговые войны. Здесь сложно предсказать сценарий, по которому они пойдут, поэтому мы видим это как один неких самых серьезных рисков, но при этом оценить его на данный момент тяжело", — пояснил источник.

"2019 год будет непростым и с точки зрения адаптации к изменившимся и макроэкономическим условиям, и решениям принятым по повышению НДС, например… Мы также прогнозируем замедление экономического роста в следующем году до 1,4%", — сказал он.

Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Доходы и расходы: Россия ликвидировала дефицит бюджета
"Ускорение инфляции скажется на доходах населения, значит, и на потребительских расходах. Мы видим негативный эффект, особенно который будет ощущаться в первом полугодии, связанный с перераспределением доходов в структуре экономики. НДС начнет собираться сразу, а тратиться бюджетом начнет, по новым программам особенно, ближе ко второму полугодию", — добавил источник. Он не стал называть конкретные цифры прогноза роста ВВП на среднесрочную перспективу, отметив лишь, что на 2020 год — это больше 2%, на 2021 год — около 3%.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Агент Госдепа
И это называется рывок?
21:17
27.06.2018
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Гульназ Асатова
Редиски ((( Повысив НДС и пенсионный возраст (не говоря уже о мелочах: дачников зажали, гос.пошлины повысили на оформл-ие различн.док-ов, повыш-ие тарифов ЖКХ, цен на бензин и т.д. - наше правительство решило нас ввергнуть в гражданскую войну!!! С народа уже итак несколько шкур содрано - НО в особенности обидно - когда мы знаем что наши украденные деньги господином Борисом Минцом - покрывалось нашем же ЦБ!!! И нет никакого уголовного дела на этого деятеля .... - рука руку моет...
21:14
27.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
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Сербия
0
Бразилия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Мексика
3
Швеция
Матч окончен
2
Республика Корея
0
Германия
Матч идёт
0
Швейцария
0
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