Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП России

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП на 2018 год до 1,9% с ожидавшихся ранее 2,1%, на 2019 г – до 1,4% с 2,2%, в том числе из-за геополитической неопределенности и решения по повышению НДС с 18 до 20% с 2019 года, сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По словам источника, данные по росту ВВП за первый квартал 2018 года, скорее всего, будут пересмотрены до 1,5% с 1,3%, текущая оценка министерства по росту ВВП в апреле — 2,2%, в мае — 2,1%. "Сейчас ожидаем рост ВВП в 1,9% в этом году", — сказал он.

"Мы ожидаем, что прямой вклад пересмотра данных по промышленности за 2017 год в ВВП 2018 года составит как минимум 0,3 процентного пункта, с учетом пересмотра других секторов оценки на малый и средний бизнес итоговый темп роста по 2018 году может составить около 2%, может и больше, на самом деле", — не исключил он.

Однако геополитические факторы по прежнему являются риском для российской экономики. "Первый — это продолжающийся рост ставок ФРС, что приводит к оттоку капитала с развивающихся рынков… Понятно, что большие риски представляют для динамики мировой экономики разворачивающиеся торговые войны. Здесь сложно предсказать сценарий, по которому они пойдут, поэтому мы видим это как один неких самых серьезных рисков, но при этом оценить его на данный момент тяжело", — пояснил источник.

"2019 год будет непростым и с точки зрения адаптации к изменившимся и макроэкономическим условиям, и решениям принятым по повышению НДС, например… Мы также прогнозируем замедление экономического роста в следующем году до 1,4%", — сказал он.

"Ускорение инфляции скажется на доходах населения, значит, и на потребительских расходах. Мы видим негативный эффект, особенно который будет ощущаться в первом полугодии, связанный с перераспределением доходов в структуре экономики. НДС начнет собираться сразу, а тратиться бюджетом начнет, по новым программам особенно, ближе ко второму полугодию", — добавил источник. Он не стал называть конкретные цифры прогноза роста ВВП на среднесрочную перспективу, отметив лишь, что на 2020 год — это больше 2%, на 2021 год — около 3%.