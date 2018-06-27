В МЭР спрогнозировали курс рубля на конец года

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ не видит предпосылок для существенного изменения текущего курса рубля, ожидает его на конец 2018 года на уровне около 62 рублей за доллар, вместе с тем министерство прогнозирует незначительное ослабление среднегодового курса рубля в 2019 году, сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Понятно, что есть история с неприятием риска глобальными инвесторами по развивающимся экономикам, что, в том числе, оказывает влияние на рубль, но рубль здесь выглядит сильнее из-за фундаментальной силы макроэкономических показателей. Поэтому мы сейчас не видим предпосылок для какого-то существенного изменения курса относительно текущих уровней", — сказал он.

"Сейчас мы считаем, что в среднем за 2018 год у нас получится курс в районе 61 рубля за доллар, с учетом того, что мы в начале года имели более низкий курс… На конец года у нас в районе 62 рублей стоит курс", — добавил источник.

Вместе с тем министерство прогнозирует незначительное ослабление среднегодового курса рубля на 2019 год. "Закладывается постепенное ослабление, но несильное — 63-64 рубля за доллар в среднем по году", — уточнил источник.

Минэкономразвития в апреле уже уточняло прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2018 год — до 58,6 рубля за доллар с 64,7 рубля за доллар, заложенных в сентябрьский прогноз.