В МЭР ожидают замедления роста реальных зарплат россиян

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министерство экономического развития ожидает резкого замедления роста реальных зарплат в России — примерно до 1% в 2019 году с 6,3% в 2018 году, сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"По реальной заработной плате в этом году ждем роста выше, чем на 6%. В следующем году рост около 1%", — сказал он, уточнив, что в текущем году можно ожидать роста до 6,3%.

Источник отметил, что рост реальных зарплат замедлится из-за снижения экономической активности и ускорения инфляции. В апрельской редакции макроэкономического прогноза на 2018 год Минэкономразвития также предполагало рост реальных зарплат на 6,3%.

По данным Росстата, рост реальной заработной платы в России в мае составил 7,3% в годовом выражении, за пять месяцев — 9%.

Источник не стал озвучивать прогноз по росту реальных доходов населения РФ на этот и следующий год.