ТПП поддержала предложения по налогам для самозанятых

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Предложения Федеральной налоговой службы в отношении самозанятых — это шаг в правильном направлении, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
"Палата поддерживает предложения, направленные на легализацию самозанятых. Предложение ФНС России — это движение в правильном направлении", — считает Катырин. Он напомнил, что позиция ТПП РФ всегда была следующей: "лучшее решение для легализации самозанятых — это недорогой патент или уплата небольших процентов с денежных поступлений от деятельности. И, естественно, абсолютный минимум формальностей и при регистрации, и в процессе деятельности".
"Ключевой пункт здесь — "не более 6%". То есть сохраняется возможность установить ставку и меньше. Нам представляется, после тщательного анализа ситуации это весьма вероятным. Уплата процентов с денежных поступлений может быть удобна еще и тем, что, если поступлений не было, то обязанностей по уплате не возникает. Это было бы удобно, так как в работе у самозанятых бывают простои", — пояснил глава ТПП.
"По разным оценкам, доля теневой экономики в РФ может составлять до 20% ВВП, а международные исследования оценивают ее объем еще выше. Считаю, что для успешной легализации надо обеспечить доверие к действиям государства и социальную направленность всех мер по легализации — я включаю в это понятие и честные необременительные платежи самозанятых. Тогда это будет выгодно им и выгодно государству", — заключил он.