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Экономика

ТПП поддержала предложения по налогам для самозанятых

18:0327.06.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПосетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фотоПосетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Предложения Федеральной налоговой службы в отношении самозанятых — это шаг в правильном направлении, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Голикова назвала сроки создания механизма для выявления самозанятых граждан
Новый налоговый режим для так называемых самозанятых граждан сейчас разрабатывает Минфин. Предполагается, что граждане, которые сейчас работают нелегально, смогут установить спецприложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки. А глава ФНС Михаил Мишустин предложил для них дополнительный стимул: в интервью газете "Коммерсант" он заявил, что готов предоставлять им при регистрации налоговый капитал в 10 тысяч рублей.

"Палата поддерживает предложения, направленные на легализацию самозанятых. Предложение ФНС России — это движение в правильном направлении", — считает Катырин. Он напомнил, что позиция ТПП РФ всегда была следующей: "лучшее решение для легализации самозанятых — это недорогой патент или уплата небольших процентов с денежных поступлений от деятельности. И, естественно, абсолютный минимум формальностей и при регистрации, и в процессе деятельности".

"Ключевой пункт здесь — "не более 6%". То есть сохраняется возможность установить ставку и меньше. Нам представляется, после тщательного анализа ситуации это весьма вероятным. Уплата процентов с денежных поступлений может быть удобна еще и тем, что, если поступлений не было, то обязанностей по уплате не возникает. Это было бы удобно, так как в работе у самозанятых бывают простои", — пояснил глава ТПП.

Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Минфине рассказали, когда могут ввести налог на самозанятых граждан
Интересной Катырину кажется и рассматриваемая ФНС возможность предоставления самозанятым россиянам, решившим платить налоги, 10 тысяч рублей при регистрации в качестве капитала на развитие.

"По разным оценкам, доля теневой экономики в РФ может составлять до 20% ВВП, а международные исследования оценивают ее объем еще выше. Считаю, что для успешной легализации надо обеспечить доверие к действиям государства и социальную направленность всех мер по легализации — я включаю в это понятие и честные необременительные платежи самозанятых. Тогда это будет выгодно им и выгодно государству", — заключил он.

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Экономика
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3 пользователя оставили 3 комментария
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andreas.globetrotter
Стоит зарегистрироваться в этой и подобных системах - возьмут на карандаш на веки вечные.
18:05
27.06.2018
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