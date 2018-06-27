ТПП поддержала предложения по налогам для самозанятых

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Предложения Федеральной налоговой службы в отношении самозанятых — это шаг в правильном направлении, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Новый налоговый режим для так называемых самозанятых граждан сейчас разрабатывает Минфин. Предполагается, что граждане, которые сейчас работают нелегально, смогут установить спецприложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки. А глава ФНС Михаил Мишустин предложил для них дополнительный стимул: в интервью газете "Коммерсант" он заявил, что готов предоставлять им при регистрации налоговый капитал в 10 тысяч рублей.

"Палата поддерживает предложения, направленные на легализацию самозанятых. Предложение ФНС России — это движение в правильном направлении", — считает Катырин. Он напомнил, что позиция ТПП РФ всегда была следующей: "лучшее решение для легализации самозанятых — это недорогой патент или уплата небольших процентов с денежных поступлений от деятельности. И, естественно, абсолютный минимум формальностей и при регистрации, и в процессе деятельности".

"Ключевой пункт здесь — "не более 6%". То есть сохраняется возможность установить ставку и меньше. Нам представляется, после тщательного анализа ситуации это весьма вероятным. Уплата процентов с денежных поступлений может быть удобна еще и тем, что, если поступлений не было, то обязанностей по уплате не возникает. Это было бы удобно, так как в работе у самозанятых бывают простои", — пояснил глава ТПП.

Интересной Катырину кажется и рассматриваемая ФНС возможность предоставления самозанятым россиянам, решившим платить налоги, 10 тысяч рублей при регистрации в качестве капитала на развитие.

"По разным оценкам, доля теневой экономики в РФ может составлять до 20% ВВП, а международные исследования оценивают ее объем еще выше. Считаю, что для успешной легализации надо обеспечить доверие к действиям государства и социальную направленность всех мер по легализации — я включаю в это понятие и честные необременительные платежи самозанятых. Тогда это будет выгодно им и выгодно государству", — заключил он.