В Индонезии рассказали, к чему приведет резкий рост цены на нефть

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь, Алексей Богдановский. Резкий рост цен на нефть в случае, если нефтяным компаниям не удастся обеспечить запрос рынка на "чёрное золото", может негативно отразится на мировой экономике, заявил РИА Новости министр энергетики Индонезии Игнасиус Джонан.

"Если цена на нефть будет расти в течение очень короткого периода времени, она может оказать негативный эффект на мировую экономику и промышленность", — заявил он.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве его министерства с РФ, он отметил, что оно весьма тесное.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявлял РИА Новости, что решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти, принятое на прошлой неделе, шаг в правильном направлении, но насколько оно эффективно, покажет время.

В субботу страны ОПЕК+ на министерской встрече договорились о наращивании добычи нефти с июля, прекратив перевыполнение сделки и придя к ее общему выполнению на 100%. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.