США не убедят союзников прекратить импорт нефти из Ирана, считает эксперт

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Попытка США убедить своих союзников, а также Индию и Китай прекратить поставки нефти из Ирана не имеет достаточного международно-правового обоснования и поэтому не найдет у них поддержки, однако бизнес не станет рисковать и сократит сотрудничество с иранскими компаниями, поэтому сокращение экспорта нефти из ИРИ возможно, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В частности, будут восстановлены санкции против нефтегазового сектора Ирана. США пытаются убедить союзников, а также Китай и Индию прекратить импорт иранской нефти.
"С точки зрения международного права это (требование) обосновано весьма и весьма слабо, потому что американцы уже проделывали этот трюк, когда они пытались убедить и Индию, и Китай, и ЕС либо отказаться, либо существенно сократить закупки иранской нефти. Однако тогда, в 2013 году, их условия были следующие: если вы явно сокращаете закупки нефти, то мы тогда вводим для вас исключения, не будем штрафовать. Но тогда и в Совете безопасности ООН существовал консенсус, что иранская ядерная проблема должна быть решена, что Иран должен отказаться от ядерной программы, были резолюции ООН", — пояснил Тимофеев РИА Новости.
"Была принята резолюция СБ ООН в 2015 году после заключения СВПД, которая снимала с Ирана международные санкции, наложенные ООН. (Экс-президент США Барак) Обама после этого своим указом отменил большую часть санкций, которые действовали в отношении Ирана, но законы, принятые конгрессом, продолжали действовать — их приостановили, но их никто не отменял. Сейчас Трамп возвращается к тому, чтобы эти законы вновь приобрели силу", — пояснил эксперт.
Тем не менее, по мнению эксперта, частные компании, скорее всего, будут соблюдать американские санкции, чтобы не подвергать себя риску.
Эксперт считает, что США добьются "определенных целей" в своих попытках прекратить экспорт нефти из Ирана, но иранская нефть не пропадет с рынка.
"Возможно, какие-то государства, действительно, сократят свои закупки, но сейчас скорее всего такого радикального сценария, который мы наблюдали в 2010-2011 году, не будет", — заявил Тимофеев.