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Экономика

США не убедят союзников прекратить импорт нефти из Ирана, считает эксперт

17:4027.06.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Попытка США убедить своих союзников, а также Индию и Китай прекратить поставки нефти из Ирана не имеет достаточного международно-правового обоснования и поэтому не найдет у них поддержки, однако бизнес не станет рисковать и сократит сотрудничество с иранскими компаниями, поэтому сокращение экспорта нефти из ИРИ возможно, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В частности, будут восстановлены санкции против нефтегазового сектора Ирана. США пытаются убедить союзников, а также Китай и Индию прекратить импорт иранской нефти.

"С точки зрения международного права это (требование) обосновано весьма и весьма слабо, потому что американцы уже проделывали этот трюк, когда они пытались убедить и Индию, и Китай, и ЕС либо отказаться, либо существенно сократить закупки иранской нефти. Однако тогда, в 2013 году, их условия были следующие: если вы явно сокращаете закупки нефти, то мы тогда вводим для вас исключения, не будем штрафовать. Но тогда и в Совете безопасности ООН существовал консенсус, что иранская ядерная проблема должна быть решена, что Иран должен отказаться от ядерной программы, были резолюции ООН", — пояснил Тимофеев РИА Новости.

Иранская женщина проходит мимо граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© AFP 2018 / Atta Kenare
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По его словам, сейчас, когда по-прежнему действует Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), у американцев такой серьезной международно-правовой базы нет.

"Была принята резолюция СБ ООН в 2015 году после заключения СВПД, которая снимала с Ирана международные санкции, наложенные ООН. (Экс-президент США Барак) Обама после этого своим указом отменил большую часть санкций, которые действовали в отношении Ирана, но законы, принятые конгрессом, продолжали действовать — их приостановили, но их никто не отменял. Сейчас Трамп возвращается к тому, чтобы эти законы вновь приобрели силу", — пояснил эксперт.

Тегеран. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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По его словам, в таких условиях американские власти по сути ведут одностороннюю игру, что создает большие риски для бизнеса, но "никакой хорошей реакции от своих союзников, от Китая, от Индии, от России американцы, конечно, не получат".

Тем не менее, по мнению эксперта, частные компании, скорее всего, будут соблюдать американские санкции, чтобы не подвергать себя риску.

Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Многие компании уйдут из Ирана из-за угроз санкций США, считает эксперт
"Американцы хотят создать условия, при которых даже несмотря на трения со своими союзниками, бизнес будет убегать из Ирана. Недавний пример выхода с иранского рынка Total — да, европейцы против, остаются привержены соглашению, но Total не хочет подвергать себя риску, им проще выйти из Ирана. Американцы будут накладывать санкции на компании, будут наказывать банки за долларовые транзакции. Бизнесу проще свернуть свою активность, чем подвергаться риску санкций. На это и расчет американцев — либо выбирайте иранский рынок, либо наш", — продолжил Тимофеев.

Эксперт считает, что США добьются "определенных целей" в своих попытках прекратить экспорт нефти из Ирана, но иранская нефть не пропадет с рынка.

"Возможно, какие-то государства, действительно, сократят свои закупки, но сейчас скорее всего такого радикального сценария, который мы наблюдали в 2010-2011 году, не будет", — заявил Тимофеев.

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